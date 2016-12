Por qué sabemos que el CO2 de los combustibles fósiles son los causantes del calentamiento global

18 meneos 97 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

15 3 5 K 99 cultura

Uno de los argumentos más caros a la negacionía es el siguiente: “No hay ningún estudio científico que demuestre la relación entre el clima y el CO2 producido por el hombre”. Lo primero que llama la atención es la coletilla de “producido por el hombre”, pues diríase que si el origen fuera otro no habría ningún problema en créerselo. Tiene gracia que digan que no encuentran ningún estudio científico, porque la espectroscopía infrarroja está descrita en multitud, no ya de artículos, sino de libros. Los primeros son de los siglos XVIII y XIX.