Es bastante evidente que EEUU está (ab)usando de Europa para aumentar la presión sobre una superpotencia rival, Rusia. Sin embargo, Rusia se abstiene de denunciar a Washington por lo que está haciendo. Parece aferrarse a la ilusión de que se puede llegar a un acuerdo. Lavrov describe a «Occidente» como una amenaza para el resto del mundo. Sin embargo, distingue a Estados Unidos por sus (supuestas) diferencias políticas con la UE respecto a Ucrania. Y esto mientras la CIA dirige a diario drones ucranianos hacia el territorio ruso.