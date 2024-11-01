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Rusia parece seguir con esperanzas de llegar a un acuerdo con Trump (inglés)

Es bastante evidente que EEUU está (ab)usando de Europa para aumentar la presión sobre una superpotencia rival, Rusia. Sin embargo, Rusia se abstiene de denunciar a Washington por lo que está haciendo. Parece aferrarse a la ilusión de que se puede llegar a un acuerdo. Lavrov describe a «Occidente» como una amenaza para el resto del mundo. Sin embargo, distingue a Estados Unidos por sus (supuestas) diferencias políticas con la UE respecto a Ucrania. Y esto mientras la CIA dirige a diario drones ucranianos hacia el territorio ruso.

| etiquetas: guerra de ucrania , donald trump
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Pitchford
A ver si Rusia deja de alucinar con lo de atribuir soberanía rusa a territorios que ni siquiera ha conquistado. Esto no había pasado nunca antes en la historia creo. Así es muy difícil llegar a ningún acuerdo.
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Ripio #5 Ripio
#3 Claro, lo de Siria y Libano son ilusiones ópticas.
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Ferran #6 Ferran
#5 Israel ocupa un 70% de lo que era Palestina hace 60 años :-/
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#7 Pitchford
#5 Bueno, pero no han declarado soberanía sobre territorio no conquistado ¿no?
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tul #8 tul
#3 claro que habia pasado, en la de españa mismamente sin ir mas lejos, tras la guerra de cuba le entregamos filipinas a los gringos por ej
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#9 Pitchford
#8 Pero había declarado antes EEUU que Filipinas pasaba a formar parte de EEUU?
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tul #10 tul
#9 da igual lo que digan o dejen de decir, paso a formar parte de sus colonias que es lo mismo.
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#11 Pitchford
#10 Pero no antes del acuerdo con España, que es lo que ha hecho Rusia.
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#4 Dav3n
Lo dudo bastante después de oír a Lavrov hablando sobre ello y sobre las negociaciones con Irán.

Pero mucho eh?
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ombresaco #1 ombresaco
Un acuerdo con Trump tiene algún tipo de validez?
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#2 pozz
#1 Solo en sus sueños.. asi de tontos son los rusos.
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menéame