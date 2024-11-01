Por qué en Rusia o Japón sonreir no es un gesto de amabilidad [ITA]

Sonreir no tiene el mismo significado en todo el mundo. En algunos sitios indica cordialidad pero en otros indica vergüenza o jerarquía. La sonrisa es un tipo de comunicación no verbal que en los países occidentales está claramente ligado a la amabilidad. Pero para algunas culturas puede incluso tener connotaciones negativas o peligrosas. En Japón, sonreír está más ligado a la vergüenza; en Finlandia, sonreír sin motivo es sospechoso; en Tailandia se emplea la sonrisa en ocasiones para expresar desacuerdo.