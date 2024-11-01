edición general
Por qué en Rusia o Japón sonreir no es un gesto de amabilidad [ITA]

Sonreir no tiene el mismo significado en todo el mundo. En algunos sitios indica cordialidad pero en otros indica vergüenza o jerarquía. La sonrisa es un tipo de comunicación no verbal que en los países occidentales está claramente ligado a la amabilidad. Pero para algunas culturas puede incluso tener connotaciones negativas o peligrosas. En Japón, sonreír está más ligado a la vergüenza; en Finlandia, sonreír sin motivo es sospechoso; en Tailandia se emplea la sonrisa en ocasiones para expresar desacuerdo.

silvano.jorge
En Tailandia se usa en el acuerdo y el desacuerdo, el pais de la sonrisa.
Qué gente más maja son.
Apotropeo
#2 mi chica es de allí y te sonríe hasta cuando te manda a la mierda.
kastanedowski
En Polonia directamente me dijeron que los mentirosos sonrien y no ven directo a las ojos... sonreir es mostrar debilidad asi que la gente no lo hace

Pero exageran
CharlesBrowson
Porque son unos ciezos
Robe7064
Estoy un poco con los rusos en esto. Me producen desconfianza y rechazo ciertas sonrisas, como las del personal que atiende público. Me dan ideas como "¡Auxilio! ¡el jefe nos obliga a sonreír como idiotas! ¡debemos ser amables todo el día o nos castigarán!" o bien "Jejeje, no me importa lo que digas, solo sonrío por si consigo vender más, jejeje, idiota."
