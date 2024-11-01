edición general
90 meneos
1005 clics
Romeu y el "antisemitismo" » JRMora, humor gráfico

Romeu y el "antisemitismo" » JRMora, humor gráfico

No era la primera vez que las viñetas de Romeu sobre las acciones condenables de Israel en Palestina provocaban quejas y acusaciones de antisemitismo

| etiquetas: romeu , dibujante crítico , humor gráfico
44 46 0 K 477 ocio
10 comentarios
44 46 0 K 477 ocio
Comentarios destacados:    
Cehona #1 Cehona
Por esa caricatura expulsaron a Romeu de su trabajo.
Solo por eso tiene ganado el cielo, que por supuesto no es el mismo que el de los genocidas.
Expulsado después de llevar 33 años en El Pais en el 2009.
La edad de cristo, solo le faltó a ese "gran" periódico crucificarlo.
10 K 116
Fraktal #3 Fraktal
#1 Que chapen el panfleto y se dediquen a lo que se les da realmente bien: Las fosas sépticas.
0 K 7
#2 EISev
Claro, hay una persona en la imagen que tiene una nariz inmensa y un peinado con rizos exagerados que habitualmente se asocian a estereotipos xenófobos

No sé si la de la izquierda o la de la derecha
0 K 14
ACEC #4 ACEC
No se podía comparar con sus muros porque... Como es sabido, el confinamiento de los judíos en el gueto de Varsovia fue la antesala a su aniquilación en Auschwitz como parte de la "solución final" de los nazis, la cual tenía como único objetivo el exterminio de todos los judíos (niños, mujeres, hombres y ancianos) por el mero hecho de serlo.

Que mal ha envejecido ese argumento...
1 K 14
mudito #5 mudito
¿alguien sabe qué es la parte añadida al artículo este año?
0 K 10
#6 Albarkas
#5 He buscado y no he encontrado nada.
0 K 16
JRMora #8 JRMora *
#5 Hola. Aquí puedes ver todos los cambios hechos web.archive.org/web/20250501000000*/https://jrmora.com/romeu-antisemit. Este año se añadió la primera viñeta, la carta al director correspondiente, los enlaces al archivo de las viñetas de Romeu en El País, alguna corrección ortográfica y el reproductor para el audio que hay al final, que estaba escacharrao.
3 K 49
mudito #10 mudito *
#8 Ah, muchas gracias. Es que me sonaba haber leído el artículo tiempo atrás y al ver que había sido actualizado, no daba con la tecla de lo que había nuevo.

Ah! enhorabuena por tu trabajo. Llevo leyendo tus viñetas prácticamente desde que empezó Menéame y sigo con interés tus posts.
0 K 10
chemari #7 chemari
"La valla de seguridad, que no muro (el 95% de su trazado lo constituye un sistema de alambradas y sensores electrónicos y sólo un 5% es muro de cemento)"

Ahhh bueno, eso lo cambia todo! No es un muro, sino una valla.
0 K 10
fofito #9 fofito
#7 El resto del cemento lo emplearon en el hormigón de su cara
0 K 14

menéame