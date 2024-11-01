edición general
11 meneos
13 clics
El rockero Bruce Springsteen: un cantautor protesta contra la barbarie de Donald Trump

El rockero Bruce Springsteen: un cantautor protesta contra la barbarie de Donald Trump

Springsteen ha aprendido el legado de una tradición antifascista que encuentra una forma de reaccionar contra la tiranía.

| etiquetas: springsteen , trump , minneapolis , ice
9 2 0 K 119 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 119 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Quien es ese. A mi me sacas de Silvio Rodriguez y Labordeta y ni idea
0 K 20
Veelicus #2 Veelicus
#1 Pues en algo se les parece a esos, solo que canta en raro.
0 K 11
Asimismov #3 Asimismov
#1 Yo conocía a Bruce Sprinter por Feijóo.
0 K 12
QRK #4 QRK
#1 Pues tremenda cultura te gastas si no sabes quién es. Hace cuanto que dejaste la lactancia? O sigues mamando? xD xD
0 K 6

menéame