11
meneos
13
clics
El rockero Bruce Springsteen: un cantautor protesta contra la barbarie de Donald Trump
Springsteen ha aprendido el legado de una tradición antifascista que encuentra una forma de reaccionar contra la tiranía.
springsteen
trump
minneapolis
ice
9
2
0
K
119
actualidad
4 comentarios
actualidad
#1
Torrezzno
Quien es ese. A mi me sacas de Silvio Rodriguez y Labordeta y ni idea
0
K
20
#2
Veelicus
#1
Pues en algo se les parece a esos, solo que canta en raro.
0
K
11
#3
Asimismov
#1
Yo conocía a Bruce Sprinter por Feijóo.
0
K
12
#4
QRK
#1
Pues tremenda cultura te gastas si no sabes quién es. Hace cuanto que dejaste la lactancia? O sigues mamando?
0
K
6
