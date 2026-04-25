Robo en el Arqueológico de Badajoz: se llevan el 'Tesoro de Villanueva'  

Las 149 monedas de oro estaban depositadas en el centro museístico desde el mes de noviembre pasado. Según ha confirmado la Junta de Extremadura la sustracción se habría producido en la madrugada de este sábado y por la parte trasera del edificio " tras forzar una reja y romper violentamente la vitrina en la que estaban las monedas". Las monedas, acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino, fueron encontradas el 11 de noviembre de ese año durante las obras del antiguo Cine