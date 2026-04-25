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Robo en el Arqueológico de Badajoz: se llevan el 'Tesoro de Villanueva'  

Las 149 monedas de oro estaban depositadas en el centro museístico desde el mes de noviembre pasado. Según ha confirmado la Junta de Extremadura la sustracción se habría producido en la madrugada de este sábado y por la parte trasera del edificio " tras forzar una reja y romper violentamente la vitrina en la que estaban las monedas". Las monedas, acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino, fueron encontradas el 11 de noviembre de ese año durante las obras del antiguo Cine

| etiquetas: badajoz , robo , arqueológico , monedas , oro
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4 comentarios
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Algo que tiene tanto valor intrínseco, que no lo tienes que venderselo a un coleccionista... ya se puede despedir de ellas. Menuda seguridad de mierda, para algo tan deseable, para todo amante de lo ajeno.
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#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
"la Junta de Extremadura precisa que el museo cuenta con vigilancia permanente y cumple con las medidas de seguridad exigidas."

i.ibb.co/NdW2tsV4/elquecago.jpg

4 kilos de oro, en una vitrina que te la puedes llevar en el maletero... :palm:

Y no podía exponer una de cada, tenían que poner el resto en un montoncito, como si fuera un tesoro pirata, para que cundiera el robo.
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Pertenece a un museo! Como la cruz de Coronado.
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kreepie #3 kreepie *
O es para un coleccionista que ha hecho el encargo o ya lo tienen fundido para venderlo al peso. Son cerca de 4 kg de oro... Seguramente ya esté fundido.

www.hoy.es/extremadura/roban-noche-museo-arqueologico-tras-forzar-reja
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