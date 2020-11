La riqueza lingüística de la Universidad catalana

Bruno Bimbi ha publicado el sábado 28 de noviembre en este medio un artículo titulado “¿Cómo se dice xenofobia en catalán?”. He leído artículos muy buenos de Bimbi sobre el Brasil de Bolsonaro, que muestran que puedo tener muchos puntos de acuerdo con su autor sobre diversos temas políticos, así que me gustaría responderle con una invitación a que reconsidere sus opiniones y a que piense el tema de otra manera, y para explicar por qué su artículo me parece desafortunado. Comienzo aclarando algo que nunca hago, pero que en este caso es obligado.