edición general
12 meneos
63 clics
Los riñones son especialmente vulnerables durante episodios de calor extremo

Los riñones son especialmente vulnerables durante episodios de calor extremo

Las olas de calor no solo agotan: también pueden dañar órganos vitales como los riñones. La nefróloga María Vanessa Pérez Gómez alerta sobre un riesgo silencioso que crece con el cambio climático y que aún pasa desapercibido en la salud pública.

| etiquetas: riñones , especialmente , vulnerables , episodios , calor , extremo
10 2 0 K 212 cultura
7 comentarios
10 2 0 K 212 cultura
Cuñado #1 Cuñado
Y tanto. Si no reduces bastante el calor una vez que se haya evaporado el jerez, pierden todo el sabor y no espesa la salsa.
1 K 21
#5 diablos_maiq *
#1 por eso es mejor hacerlos a la sidra: puedes echar mucha más cantidad para que no se te sequen mientras te refrescas en otro lado.
0 K 10
Cuñado #6 Cuñado
#5 Pero se pierde la salsa espesita :pagafantas:
0 K 8
#2 el_gran_reset
mantente siempre hidratado
0 K 17
alehopio #7 alehopio
relacionada

¿Cuánto calor puede soportar el cuerpo humano? Conozcamos el concepto de temperatura de bulbo humedo
www.meneame.net/m/cultura/cuanto-calor-puede-soportar-cuerpo-humano-co
0 K 14
#4 Marisadoro
A los Quiñones, en cambio, no les afecta nada de nada.
www.elnortedecastilla.es/leon/mil-personas-piden-leon-dimision-arranz-
0 K 12
#3 diablos_maiq
A mi, las vacaciones de verano también me cuestan un riñón
0 K 10

menéame