Ridículo absoluto de Trump y Hegseth ante 900 generales

Ridículo absoluto de Trump y Hegseth ante 900 generales

Donald Trump y su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocaron a más de 900 generales de los Estados Unidos para «actuar contra «una invasión interior». El Pentágono ha dado el visto bueno a las órdenes de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional, o incluso de la Infantería de Marina, en ciudades gobernadas por la oposición demócrata: primero, Los Ángeles, después Washington, Memphis y, según anunció este fin de semana, ahora Portland en Oregón. “La próxima será Chicago”, ha prometido Trump en su intervención...

Beltenebros #1 Beltenebros
Trump, que alegó juanetes para evitar ser enviado a la guerra de Vietnam, sostuvo que contratan “a la gente que va a hacer el mejor trabajo”.
22 K 245
themarquesito #4 themarquesito *
#1 Trump recibió 4 prórrogas por estudios universitarios, y finalmente un justificante médico redactado por un podólogo amigo de su padre conforme Donald tenía osteofitos en los calcáneos. Por completar tu comentario lo apunto. Si los problemas podológicos fueran reales, los habría alegado ya en el primer momento.

Por cierto, lo de no aplaudir es por normativa. Los militares tienen prohibido realizar cualquier muestra de aprobación o desaprobación en actos políticos.
52 K 475
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 siempre pido salirle el problema físico de un día para otro, malpensado
1 K 27
#34 MADMax2
#6 o igual pedía prórrogas para ver si se le pasaba y podía cumplir con la patria ... pero finalmente vio que no se le pasaba y desistió :-P

Buenas noches, que sueñes con los angelitos!
0 K 10
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
#4 1) osteofitos en los calcáneos son los llamados espolones que ya en la época tenían una relativa fácil solución, en casos más suaves con rehabilitación mediante ejercicios y plantilla especial, en los peores con una pequeña operación prácticada desde los años 50, la fasciesctomia parcial y de 3 a 6 meses estás para correr, spoiler: la guerra de Vietnam duró más que eso

2) Aplaudieron más tarde en otra parte del discurso, creo que cuando dijo que eran el mejor ejército de la historia :shit:
6 K 91
makinavaja #15 makinavaja
#12 Resumiendo: lo que todos saben: a la guerra de VIetnam, como a todas, los hijos de los ricos no van....
12 K 151
Cachopín #29 Cachopín
#15 Así lo cantaba CCR
2 K 29
#32 el_paellero
#15 en Platoon se ve perfectamente, el protagonista está rodeado de analfabetos en Vietnam.
0 K 6
#36 fernando_sierra *
#4 Hizo un Abascal. O Abascal hizo un Trump :shit:
2 K 35
#3 cajadecartonmojada *
«Se describió como “una persona muy estética” para declarar que no le gustan los barcos militares estadounidenses con tecnología sigilosa. “No hace falta tener un barco feo para decir que tienes tecnología silenciosa”, sostenía.»

El los preferiría dorados, aunque con el brillo se vean desde la otra punta del océano y los radares piten como locos.
22 K 235
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#3 si fuesen lo suficientemente dorados cegarían a los satélites chinos. Jake mate comonistas
2 K 32
#21 Grahml
Y va y suelta la mamonada de EF - EI - EF - O, con ridícula"solemnidad" y su cara de flipao hasta arriba de farlopa.

Y el tonto de él esperando el aplauso, cuando sólo había silencio absoluto.

x.com/RichardHanania/status/1973005178141048836

Qué payaso más inútil. :palm:

Si hasta Trump tuvo que "recordar" que ya estuvo a punto de despedir a Hegseth, de la mierda discurso que soltó.
1 K 33
Cantro #26 Cantro
#21 Es un discurso para rednecks semi analfabetos con problemas de autoestima, no para generales con carrera universitaria y militar
4 K 61
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Eso no son todos generales, hay un montón de suboficiales que deben ser esos que tienen muy pocos en todo el ejército.  media
1 K 27
Kamillerix #7 Kamillerix
#5 Los ayudas de cámara, seguramente... :troll:
2 K 23
Niessuh #22 Niessuh *
#5 bueno esos que señalas son Command Sergeant Major, es el mayor rango que pueden alcanzar un suboficial. Supongo que son bastante relevantes en esta reunión porque representan a las tropas directamente.

en.wikipedia.org/wiki/Command_sergeant_major
3 K 41
par #31 par
#22 Sabes si hay una diferencia cualitativa entre un oficial y un suboficial? Es esto que dices que unos estan en contacto con las tropas y los otros no?
1 K 16
Niessuh #38 Niessuh *
#31 sí, la diferencia es de carrera y cargo: un oficial es alguien que ha estudiado en una escuela y ha recibido formación para mandar tropas, un suboficial es alguien que ha empezado de soldado base y ha ido ascendiendo. Son complementarios, los oficiales (tenientes, capitanes, generales) toman decisiones y los suboficiales (cabo, sargento...) gestionan las tropas.
1 K 20
Quecansaometienes... #40 Quecansaometienes...
#38 Gracias! A mi tambien me ha servido para aclararme un poco.
0 K 10
#37 fernando_sierra *
#5 Pero chatarra y colorines en el pecho a cascoporro, por algo los habrán obsequiado con el inmenso honor de tener que aguantar un discurso de naranjito.
0 K 8
MisturaFina #33 MisturaFina
Los Estados sumisos de america han caido!!!
Finalmente el american dream ha sido solo un sueño.
Ahora toca disfrutar de la caida del imperio que ha jodido a medio planeta.
Y ver como le explota en la cara a trump y sus jodidos amiguitos imperialistas.
Gracias trump por acelerar su caída.
2 K 24
#23 Carapedo
Es un golpe de estado en toda regla. Despacito, poco a poco, con excusas de seguridad e inmigración, pero poco a poco Trump está tomando ciudades "enemigas". Es como lo de la rana en la olla, so la metes con el agua hirviendo, salta y se escapa, pero si la metes con agua tibia y la vas calentando poco a poco, al final muere sin apenas enterarse.
1 K 23
Malaguita #18 Malaguita *
El motivo del ridículo es ése? Que no le aplaudieron?
Me parece que es un artículo de opinión plagado de mayúsculas y wishful thinking.
Podemos reírnos de Trump todo lo que queramos, pero no sé si es la mejor estrategia.
1 K 23
Mandrago #28 Mandrago
#18 ¿No lo entiendes? Cuando ves precipitarse al abismo más profundo, nada menos que a los "Estados Unidos", y te das cuenta de que absolutamente nadie puede detener la enorme inercia... la única y más sensata opción es tomar el mejor sitio para disfrutar del acontecimiento. www.youtube.com/watch?v=LfhJTgPDSFw
0 K 9
Malaguita #35 Malaguita
#28 Entiendo el entusiasmo eh, no lo dudes. Sólo me preocupa que estemos celebrando el hundimiento de un barco al que, nos guste más o menos, estamos atados.
0 K 13
#27 XXguiriXX
#19 Juraría que algo así ya se hacía sino es que sigue haciendo.
1 K 22
#8 Hynkel
Riámonos pero esto es una piedra de toque.

En todas partes puede haber chalados, incluso por accidente pueden llegar a cargos altos.

La cosa es ver qué hacen los subordinados cuando se pispan del percal. Lo menos malo que pueda pasar ahí es que le digan que sí al abuelo chocho delante de él y luego hagan su trabajo.

Vamos a ver de qué pasta está hecha la democracia yanki, eso seguro. Y hay nubes en el horizonte...
2 K 22
Natxelas_IV #11 Natxelas_IV *
#8 En el caso de Maduro en Venezuela, seguirle la gracieta. Trump no es muy diferente de Maduro. Si le dejan explayarse durante décadas, no tengo dudas ni certezas de que el resultado será similar. Un país hiper-próspero convertido en un país paria.
2 K 30
#13 merameque
#8 Si, a ver si finalement es el propio ejército (que ya seria raro, pero...) que le saca de su puesto, este tío esta loco!
0 K 6
#24 Hynkel
#13 Más importantes son las elecciones mid-term. Hay bastantes posibilidades de que los demócratas tengan mayoría en la Cámara de Representantes.

La cosa es ver si también en el Senado. Es mucho más difícil que pase, pero si ocurre, el impeachment estará servido. Algo que zanahorio no quiere ver ni en pintura.
0 K 7
capitan__nemo #17 capitan__nemo
¿Y cuanto va a costar esta campaña electoral maga pagada por todos los contribuyentes?
0 K 20
#9 pirat
Como mola, se van a adelantar a nosotros en autodestruirse.
1 K 15
#10 XXguiriXX
Y como de costumbre soltó varias mentiras. Por ejemplo, lo de rebajar los estándares de reclutamiento es porque a la chavalada ya no le interesa la carrera militar, no porque el ejército se haya vuelto woke. Espero que los militares no sean como en casi todos los países unos asnos con un uniforme que sólo velan por sus intereses y tengan la capacidad de darse cuenta de la clase de engendro que es Trump y el otro gilipollas.
0 K 12
Peazo_galgo #19 Peazo_galgo
#10 yo resolvería la crisis de reclutamiento useño "a la romana", es decir, ofreciendo ciudadanía useña a los inmigrantes que quieren expulsar que aguanten X años de servicio... un plan sin fisuras, para toda la familia, y de paso matas 2 pájaros de un tiro con reclutas altamente "motivados" (o rindes bien haciendo pum y o te deporto ... :-D )
0 K 11
Cantro #25 Cantro
#19 Sería curioso de ver. Bastantes emperadores nacieron como bárbaros, hicieron carrera y alcanzaron la jefatura del estado a lo sith: cargándose a su antecesor
0 K 11
#39 fernando_sierra
Completamente delirante.
0 K 8

