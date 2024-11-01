Ridículo absoluto de Trump y Hegseth ante 900 generales

Donald Trump y su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocaron a más de 900 generales de los Estados Unidos para «actuar contra «una invasión interior». El Pentágono ha dado el visto bueno a las órdenes de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional, o incluso de la Infantería de Marina, en ciudades gobernadas por la oposición demócrata: primero, Los Ángeles, después Washington, Memphis y, según anunció este fin de semana, ahora Portland en Oregón. “La próxima será Chicago”, ha prometido Trump en su intervención...