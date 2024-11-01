Ridículo absoluto de Trump y Hegseth ante 900 generales

Donald Trump y su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocaron a más de 900 generales de los Estados Unidos para «actuar contra «una invasión interior». El Pentágono ha dado el visto bueno a las órdenes de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional, o incluso de la Infantería de Marina, en ciudades gobernadas por la oposición demócrata: primero, Los Ángeles, después Washington, Memphis y, según anunció este fin de semana, ahora Portland en Oregón. “La próxima será Chicago”, ha prometido Trump en su intervención...
| etiquetas: trump , hegseth , pentágono , ejército , eeuu
Por cierto, lo de no aplaudir es por normativa. Los militares tienen prohibido realizar cualquier muestra de aprobación o desaprobación en actos políticos.
Buenas noches, que sueñes con los angelitos!
2) Aplaudieron más tarde en otra parte del discurso, creo que cuando dijo que eran el mejor ejército de la historia
El los preferiría dorados, aunque con el brillo se vean desde la otra punta del océano y los radares piten como locos.
Y el tonto de él esperando el aplauso, cuando sólo había silencio absoluto.
x.com/RichardHanania/status/1973005178141048836
Qué payaso más inútil.
Si hasta Trump tuvo que "recordar" que ya estuvo a punto de despedir a Hegseth, de la mierda discurso que soltó.
www.meneame.net/story/cientos-generales-reunen-urgencia-pentagono
www.uscis.gov/military/naturalization-through-military-service
en.wikipedia.org/wiki/Command_sergeant_major
Finalmente el american dream ha sido solo un sueño.
Ahora toca disfrutar de la caida del imperio que ha jodido a medio planeta.
Y ver como le explota en la cara a trump y sus jodidos amiguitos imperialistas.
Gracias trump por acelerar su caída.
Me parece que es un artículo de opinión plagado de mayúsculas y wishful thinking.
Podemos reírnos de Trump todo lo que queramos, pero no sé si es la mejor estrategia.
En todas partes puede haber chalados, incluso por accidente pueden llegar a cargos altos.
La cosa es ver qué hacen los subordinados cuando se pispan del percal. Lo menos malo que pueda pasar ahí es que le digan que sí al abuelo chocho delante de él y luego hagan su trabajo.
Vamos a ver de qué pasta está hecha la democracia yanki, eso seguro. Y hay nubes en el horizonte...
La cosa es ver si también en el Senado. Es mucho más difícil que pase, pero si ocurre, el impeachment estará servido. Algo que zanahorio no quiere ver ni en pintura.