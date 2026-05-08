Richard Burton, el explorador que desafió al mundo

En el siglo XIX hubo viajeros valientes, aventureros y temerarios obsesionados con llenar los mapas en blanco. Pero pocos personajes fueron tan extravagantes, brillantes y contradictorios como Richard Francis Burton. Hablaba decenas de idiomas, se infiltró en ciudades prohibidas, discutía con medio mundo y tenía una capacidad casi sobrenatural para meterse en problemas. La anécdota más repetida cuenta que podía cambiar de acento y de identidad con tanta facilidad que incluso quienes convivían con él dudaban de su verdadero origen.