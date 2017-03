El rey del rancho se hunde: alimenta a miles de funcionarios pero no paga a su plantilla

Marta trabaja en la cantina del palacio de la Moncloa. No es su nombre real. Sirve cafés a secretarios de Estado y ministros todos los días, pero lleva todo 2017 sin cobrar. “Ya venían pagándome tarde. Lo de diciembre me lo dieron el 28 de enero y esa fue la última nómina que recibí”, dice. Está desesperada y para cumplir con su alquiler y sus facturas ha empezado a hacer malabares con dos tarjetas de crédito. “Saco de una para pagar la otra. Cuando me llegue el dinero, si me llega, se irá todo a pagar las deudas y los intereses”.