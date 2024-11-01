El Rey Arturo, lo PEOR de Guy Ritchie

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EvilPreacher
Hay Smokerwoolf, hay meneo.
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#1
elGude
No sé qué se curra más, si los videos o las promociones de Nord VPN.
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#3
jaramero
Pues la película es cojonuda, aunque yo veo más cercanía a heman que a Arturo.
Mi favorita de largo es snatch.
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#4
elGude
#3
A mí me pareció infumable
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#5
cajadecartonmojada
Con "Los caballeros de la mesa camilla" ya me ha ganado
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