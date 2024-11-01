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El Rey Arturo, lo PEOR de Guy Ritchie

El Rey Arturo, lo PEOR de Guy Ritchie

Recorrido de las aventuras del Rey Arturo en el cine, centrándose en la versión de Guy Ritchie

| etiquetas: smokerwolf , arturo , rey , peliculas
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5 comentarios
5 1 0 K 74 ocio
EvilPreacher #2 EvilPreacher
Hay Smokerwoolf, hay meneo.
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elGude #1 elGude
No sé qué se curra más, si los videos o las promociones de Nord VPN.
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#3 jaramero
Pues la película es cojonuda, aunque yo veo más cercanía a heman que a Arturo.

Mi favorita de largo es snatch.
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elGude #4 elGude
#3 A mí me pareció infumable
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#5 cajadecartonmojada
Con "Los caballeros de la mesa camilla" ya me ha ganado xD
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menéame