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Revuelta se escinde de Vox y sigue captando donaciones entre acusaciones mutuas de corrupción

Revuelta se escinde de Vox y sigue captando donaciones entre acusaciones mutuas de corrupción

La que fue la marca juvenil del partido de Abascal sigue haciendo campaña de obtención de fondos contra la “remigración” o “frente a ETA” al tiempo que señala al partido por traspasos de dinero o purgas internas. La Fiscalía acaba de archivar una denuncia que puso el entorno de Vox a Revuelta por quedarse supuestamente dinero de la dana. El 5 de diciembre de 2025, Arturo Villarroya, mano derecha y asesor del todopoderoso eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, soltó una bomba en redes sociales. Dejaba Revuelta, la organización juvenil alentada por

| etiquetas: revuelta , se escinde , vox , sigue , captando , donaciones
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5 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
#1 NoMeVeas
Que mas da. Ya han dicho los inquisidores a sueldo del tardiofranquismo de este pais que coger donaciones para un fin y usarlas para pegarte la vida loca no es ilegal (mientras seas de derechas, claro)
7 K 90
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Seguramente los dos tengan razón en sus acusaciones
2 K 41
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Equidistante. :troll:

xD
2 K 41
#4 Eukherio
Obtención de fondos para hacer frente a ETA. La de rayotes a costa de parguelas que se deben haber metido los cabrones. Y alguno seguro que hasta seguiría donando si saliese el líder con los ojos rojos y la nariz cubierta de sangre a decir que necesitan más dinero para ganar la lucha.
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#5 guillersk
Disidentes!!!
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menéame