Revuelta se escinde de Vox y sigue captando donaciones entre acusaciones mutuas de corrupción

La que fue la marca juvenil del partido de Abascal sigue haciendo campaña de obtención de fondos contra la “remigración” o “frente a ETA” al tiempo que señala al partido por traspasos de dinero o purgas internas. La Fiscalía acaba de archivar una denuncia que puso el entorno de Vox a Revuelta por quedarse supuestamente dinero de la dana. El 5 de diciembre de 2025, Arturo Villarroya, mano derecha y asesor del todopoderoso eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, soltó una bomba en redes sociales. Dejaba Revuelta, la organización juvenil alentada por