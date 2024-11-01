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Revocan la incapacidad a un vasco con tres trasplantes y lupus tras apreciar una «mejoría sustancial» en su salud
Los tribunales han decretado que tras el tercer trasplante renal el afectado podría volver a desempeñar determinados trabajos
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incapacidad
,
trasplantes
,
lupus
,
salud
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#3
loborojo
Pero zaplana no vuelve a la cárcel porqué la corrupción del PP y sus jueces es gratis
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#4
Sara1084
¿Y donde está la novedad? Esto ha sido siempre así.
La incapacidad, lo que valora, es tú capacidad para trabajar, no valora que estés mejor o peor, si no, tu capacidad para desempeñar un trabajo.
Contrariamente a lo que la gente se cree, las incapacidades, no son para siempre, todas, absolutamente todas, son revisables y hasta la edad de la jubilación te la pueden retirar.
En este caso concreto, son los especialistas, los que indican claramente, que puede desempeñar determinados trabajos.
El INSS, se guía por los informes de especialistas, lo contrario, sería prácticamente prevaricar.
1
K
18
#1
Priorat
A ver, ser trasplantado no es una enfermedad. Al contrario, justamente se hace para recuperar calidad de vida. Obviamente si el tercer trasplante renal le ha ido bien, ha podido dejar la diálisis lo cual probablemente hace que por este lado deje de ser incapaz para trabajar.
Lo del lupus, pues si ha tenido una mejoría pues habrá que valorarla. Si no podemos leer la sentencia es difícil comentar si es acertado o no e incluso valorar si es noticia o no.
0
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#5
jejo
A ver, que es vasco...
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#6
Mltfrtk
Una injusticia total, una persona en su cincuentena, con tres trasplantes y lupus no debería trabajar bajo ninguna circunstancia. La sociedad no debe tolerar la explotación del yugo capitalista.
0
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#7
sliana
Si me echan atrás el coche en la ITV por tener problemas que impiden su circulación de forma segura, si lo subsano, la pasa y ya puedo circular.
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#8
rystan
Estos tribunales no valoran la salud de nadie. Lo que hacen es revisar la documentación. El trabajo hay que hacerlo antes, cuando se redactan los informes médicos.
0
K
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#2
Flamazares
Los informes médicos indicaban que podía desempeñar trabajos que no requirieran esfuerzo físico significativo, exposición a riesgos biológicos o manipulación de cargas pesadas.
Poco más que añadir. Los médicos piensan que no hay riesgo en que desempeñe determinados trabajos, y los médicos saben bastante más de medicina y de este caso particular que los del diario vasco o que cualquier meneante
0
K
6
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8
comentarios)
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La incapacidad, lo que valora, es tú capacidad para trabajar, no valora que estés mejor o peor, si no, tu capacidad para desempeñar un trabajo.
Contrariamente a lo que la gente se cree, las incapacidades, no son para siempre, todas, absolutamente todas, son revisables y hasta la edad de la jubilación te la pueden retirar.
En este caso concreto, son los especialistas, los que indican claramente, que puede desempeñar determinados trabajos.
El INSS, se guía por los informes de especialistas, lo contrario, sería prácticamente prevaricar.
Lo del lupus, pues si ha tenido una mejoría pues habrá que valorarla. Si no podemos leer la sentencia es difícil comentar si es acertado o no e incluso valorar si es noticia o no.
Poco más que añadir. Los médicos piensan que no hay riesgo en que desempeñe determinados trabajos, y los médicos saben bastante más de medicina y de este caso particular que los del diario vasco o que cualquier meneante