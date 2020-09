Las revistas de acceso abierto están desapareciendo de la web, Internet Archive está listo para llenar los vacíos [ENG]

Los académicos que estudian la longevidad del conocimiento en línea dicen que 176 revistas digitales de acceso abierto han desaparecido de Internet en las últimas dos décadas. Los hallazgos están documentados en un artículo de investigación distribuido a través de ArXiv, "Open is not forever: un estudio de revistas de acceso abierto desaparecidas". Los autores Mikael Laakso (Hanken School of Economics-Helsinki), Lisa Matthias (Universidad Libre de Berlín) y Najko Jahn (U. de Gotinga) examinaron varios índices bibliográficos y… Traducción en #1