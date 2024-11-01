Revés para Milei: la Justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral

El juez Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar de la CGT y dejó en suspenso la aplicación del grueso de la reforma. El mercado laboral vuelve a regirse por las leyes anteriores, incluyendo las indemnizaciones. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de la reforma. La resolución judicial aclara que la suspensión alcanza a todos los trabajadores y empleadores del país y que se trata de una medida provisoria.