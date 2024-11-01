edición general
17 meneos
18 clics
Revés para Milei: la Justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral

Revés para Milei: la Justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral

El juez Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar de la CGT y dejó en suspenso la aplicación del grueso de la reforma. El mercado laboral vuelve a regirse por las leyes anteriores, incluyendo las indemnizaciones. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de la reforma. La resolución judicial aclara que la suspensión alcanza a todos los trabajadores y empleadores del país y que se trata de una medida provisoria.

| etiquetas: milei , reforma laboral , suspensión cautelar
15 2 0 K 149 actualidad
4 comentarios
15 2 0 K 149 actualidad
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Puffff el pobre @findenley no duerme está noche :foreveralone:
5 K 64
Spirito #3 Spirito
#1 Pobre. Con la de greñas liberales que tenía, va a tener que hacerse un implante urgente de pelo. xD
1 K 19
Spirito #2 Spirito
Dejad que llore a lágrima viva y evacúe fluido venenoso de ese fascista que acumula, no sea que cortocircuite las pocas neuronas cognitivas que le sobreviven y le dé por cantar en algún otro concierto. o_o
0 K 9
#4 Setis
#2 > evacúe fluido venenoso
Noooo! Y lo que contamina qué??
0 K 7

menéame