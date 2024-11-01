edición general
Revelan que Donald Trump analiza atacar a los cárteles de la droga dentro del territorio de Venezuela

Trump considera opciones para llevar a cabo operaciones militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo el posible ataque a objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al Maduro, indicó un informe de la CNN que citó múltiples fuentes al tanto de los planes del gobierno republicano. Varias fuentes informaron a CNN que el ataque del martes contra un supuesto barco con drogas que salía de Venezuela fue solo el comienzo de un esfuerzo mayor y potencialmente derrocar a Maduro.

comadrejo
Todo apunta a un "armas de destrucción masiva" 2.0 :troll:

Edit: Hay que saquear petroleo donde sea posible. :troll: :troll:
themarquesito
#1 Han vuelto al clásico nixoniano de la "Guerra contra las drogas", que nunca pasa de moda
Eibi6
#7 un enemigo "invisible" al que puedes culpar de todo y es complicado de estar en contra a nivel político y más en los EEUU, como jugada es buena aunque en realidad sea tirar dinero y recursos
aPedirAlMetro
"fue solo el comienzo de un esfuerzo mayor y potencialmente derrocar a Maduro."
Este es el verdadero fin
USA invadiendo un pais externo para repartir democracia meter titeres politicos y controlar recursos ajenos
Ovlak
#3 En realidad el verdadero fin es el de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Si Maduro sirviese a ese fin, no sería un sátrapa ni estorbaría. La democracia y las condiciones de vida de los venezolanos les importan un mojón.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#3 Venezuela tiene demasiados recursos naturales y demasiada afinidad con rusia y china como para que el cheeto senil lo pueda dejar pasar.
perej
#3 no quieren derrocar a Maduro, solo quieren el petróleo.
MJDeLarra
La DEA no ha visto nunca droga venezolana, pero Trump es más listo y más sabio y ve lo nadie ve.
Connect
Otro que va a desnazificar territorios. Sería una invasión buena, claro está porque es del tito Trump que hace unas semanas le comimos el pito bien doblado...
Heni
Relacionada y en portada: meneame.net/story/segun-dea-cocaina-incautada-ee-uu-proviene-venezuela

También es bueno que se pasase por la wiki a revisar quiénes son el Tren de Aragua, a quienes supuestamente pertenecía la lancha que destruyeron, y como el gobierno de Maduro está luchando contra ellos:
es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_Aragua

Pero estoy seguro que si terminan lanzando un campaña de bombardeos contra Venezuela no va a ser contra edificios o naves del Tren de…   » ver todo el comentario
ansiet
La lia, este naranjito al final la lia pero bien.
A ver si luego va a China a acabar con el tráfico de fentanilo a USA.
A ver si hay güevos.
Jacusse
#2 tú crees realmente que si ataca a Venezuela va a salir China a defender a Maduro?

No te has dado cuenta de que no va así la cosa? Ucrania? Gaza?
ansiet
#11 No, evidentemente no me has entendido, en mi comentario no asocio la ayuda de China a nada hablo de cosas distintas.
XtrMnIO
Cualquier excusa es buena para que los gringos invadan un país.
Atusateelpelo
Veras tu como, sin querer (guiño guiño), se les cae una bomba en el palacio presidencial y se cargan a Maduro...
JackNorte
Carteles con armas de destruccion masiva. Mal pensados.
DDJ
¿Hay carteles de la droga en Venezuela? :-O ¿Y qué ponen? "Este mes 3x2 por dos en todo tipo de género" o "Si tu compra supera los 15 mil bolívares te llevas una cachimba GRATIS"
platypu
#12 el lider de los narcos es el presidente, asi que si
Robe7064
Es como el estereotipo estadounidense:

¿Qué países sudamericanos producen coca? Colombia Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Desde qué países se exporta cocaína a Europa y EEUU? Desde los productores de coca, Chile, Uruguay y Brasil. ¿Quiénes lo hacen? Bandas locales, sobre todo colombianas, y carteles mexicanos y estadounidenses.

¿A quién dicen que van a atacar? A una banda venozalana extremadamente peligrosa, que no tiene mucho papel en el narcotráfico. Lo suyo son los secuestros, el tráfico de…   » ver todo el comentario
arreglenenlacemagico
maduro se va a ir cogiendo el avion para nicaragua en breves
