Revelan que Donald Trump analiza atacar a los cárteles de la droga dentro del territorio de Venezuela

Trump considera opciones para llevar a cabo operaciones militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo el posible ataque a objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al Maduro, indicó un informe de la CNN que citó múltiples fuentes al tanto de los planes del gobierno republicano. Varias fuentes informaron a CNN que el ataque del martes contra un supuesto barco con drogas que salía de Venezuela fue solo el comienzo de un esfuerzo mayor y potencialmente derrocar a Maduro.
Edit: Hay que saquear petroleo donde sea posible.
Este es el verdadero fin
USA invadiendo un pais externo para
repartir democraciameter titeres politicos y controlar recursos ajenos
También es bueno que se pasase por la wiki a revisar quiénes son el Tren de Aragua, a quienes supuestamente pertenecía la lancha que destruyeron, y como el gobierno de Maduro está luchando contra ellos:
es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_Aragua
Pero estoy seguro que si terminan lanzando un campaña de bombardeos contra Venezuela no va a ser contra edificios o naves del Tren de… » ver todo el comentario
A ver si luego va a China a acabar con el tráfico de fentanilo a USA.
A ver si hay güevos.
No te has dado cuenta de que no va así la cosa? Ucrania? Gaza?
¿Qué países sudamericanos producen coca? Colombia Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Desde qué países se exporta cocaína a Europa y EEUU? Desde los productores de coca, Chile, Uruguay y Brasil. ¿Quiénes lo hacen? Bandas locales, sobre todo colombianas, y carteles mexicanos y estadounidenses.
¿A quién dicen que van a atacar? A una banda venozalana extremadamente peligrosa, que no tiene mucho papel en el narcotráfico. Lo suyo son los secuestros, el tráfico de… » ver todo el comentario