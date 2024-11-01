Revelan que Donald Trump analiza atacar a los cárteles de la droga dentro del territorio de Venezuela

Trump considera opciones para llevar a cabo operaciones militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo el posible ataque a objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al Maduro, indicó un informe de la CNN que citó múltiples fuentes al tanto de los planes del gobierno republicano. Varias fuentes informaron a CNN que el ataque del martes contra un supuesto barco con drogas que salía de Venezuela fue solo el comienzo de un esfuerzo mayor y potencialmente derrocar a Maduro.