edición general
4 meneos
20 clics
La respiración que ayuda al SIBO

La respiración que ayuda al SIBO

Si convives con SIBO y tu mayor batalla es la distensión abdominal, entrenar una respiración terapéutica puede reeducar el patrón de distensión y devolver contención y confort.

| etiquetas: salud , respiración , sibo
3 1 0 K 38 ciencia
sin comentarios
3 1 0 K 38 ciencia

menéame