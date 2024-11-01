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Los residentes ricos de Palm Beach se enfurecen cuando Trump desvía los vuelos sobre sus casas

Los residentes ricos de Palm Beach se enfurecen cuando Trump desvía los vuelos sobre sus casas

A Donald Trump le han molestado los ruidosos aviones que sobrevolaban su finca de Mar-a-Lago desde que la compró en 1985. Cuatro décadas después, Trump tiene por fin el alivio que deseaba. En octubre, la Administración Federal de Aviación prohibió todos los vuelos sobre Mar-a-Lago por debajo de los 2.000 pies, incluso cuando el presidente no está allí, citando preocupaciones de seguridad. La orden está en vigor durante un año y puede renovarse. Para cumplirla, la ruta de vuelo desde el cercano aeropuerto internacional de Palm Beach tuvo...

| etiquetas: residentes , enfurecidos , ricos , palm beach , eeuu , trump
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3 comentarios
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#3 Nasser
Cada tonto tiene lo que se merece {0x1f61d} {0x1f61d} {0x1f61d}
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azathothruna #1 azathothruna
En teoria, este tipo de gente ya deberia armar un kennedy 2.0
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#2 carraxe *
Y los pobres, o ya limpiaron la zona de ellos, o no tienen voz, como siempre
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menéame