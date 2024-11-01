·
6
meneos
24
clics
Rescatando del olvido la historia de la Guinea española
El historiador Gustavo Adolfo Ordoño se ha pasado por Historiae esta semana para rescatar del olvido la Guinea española, la colonia menos divulgada de España en África
etiquetas
guinea española
guinea
áfrica
historia
españa
6
0
1
K
74
cultura
1 comentarios
6
0
1
K
74
cultura
#1
Ripio
@eirene
@Eunomia
Sigue la misma dinámica denunciada en el abuse.
0
K
20
