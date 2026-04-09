Rescatan a un perro que estaba abandonado por su dueña en una finca de Ribeira: "Se estaba muriendo ante nuestros ojos"

“Se está muriendo ante nuestros ojos y no podemos hacer nada más”. Así arrancaba el llamamiento hecho este lunes por las responsables de la Protectora Moura de A Pobra, en A Coruña. Los vecinos de la zona les contaron que había un perro muy mayor, que pasaba los días solo, en una finca, dentro de una propiedad deshabitada, en la zona de Castiñeiras, en el concello de Ribeira. Ante el revuelo generado, finalmente la propietaria del animal, cedió y permitió que se lo llevaran de la finca. Iria Pérez, una de las voluntarias de Moura, lo recogió...