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¿Por qué los relojes giran en el sentido de las agujas del reloj? - Datos históricos [ENG]

¿Por qué los relojes giran en el sentido de las agujas del reloj? - Datos históricos [ENG]  

La dirección en que se mueven las manecillas de los relojes analógicos, conocida como "en sentido horario", se originó en la observación de las sombras proyectadas por los relojes de sol en el hemisferio norte. Los primeros fabricantes de relojes mecánicos replicaron este movimiento familiar. Con el tiempo, la estandarización industrial y el comercio global reforzaron esta convención.

| etiquetas: reloj , historia
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3 comentarios
8 0 0 K 75 Historia
solrac79 #1 solrac79
Positivo por la entradilla
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Gry #2 Gry
En el hemisferio sur las agujas deberían ir en sentido contrario para coincidir con el movimiento de la sombra. :-D
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D303 #3 D303
Porque si lo hicieran al revés sería en contra las agujas del reloj.
Que si, que apago ya el ordenador por hoy (Hay partidos del torneo uve palito naciones de rugby)
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menéame