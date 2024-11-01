¿Por qué los relojes giran en el sentido de las agujas del reloj? - Datos históricos [ENG]  

La dirección en que se mueven las manecillas de los relojes analógicos, conocida como "en sentido horario", se originó en la observación de las sombras proyectadas por los relojes de sol en el hemisferio norte. Los primeros fabricantes de relojes mecánicos replicaron este movimiento familiar. Con el tiempo, la estandarización industrial y el comercio global reforzaron esta convención.