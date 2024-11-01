Un relato crucial para la Ciencia ficción durante más de medio siglo: "The Rollerball Murder" (Harrison, 1973)

En The Rollerball Murder se profundiza más en la sociedad distópica que en la película. El mundo está dirigido por megacorporaciones. Cada una de ellas gestiona algún servicio básico privatizado, de modo que nos encontramos que controlan energía, transporte, comida, vivienda, aparte de lo que se denomina "Servicios y Bienes generales de consumo". El descontento se canaliza mediante un deporte violento llamado Rollerball. Las reglas son modificadas constantemente para hacerlo más atractivo a unas masas adormecidas políticamente