Regularizar para seguir explotando: el ciclo de las regularizaciones migratorias
Las regularizaciones son mecanismos estructurales que permiten que un sistema perverso, basado en que la vulnerabilidad y la superexplotación de la mano de obra, se regenere...
etiquetas
migrantes
empleo
actualidad
relacionadas
#5
Supercinexin
La inmigración es un problema 100% generado por la derecha occidental y su perniciosa ideología.
Llevamos,. Occidente, los últimos ochenta años aplastando países socialistas a lo largo y ancho del mundo para sustituirlos por regímenes derechistas liberales que mantienen a toda su población en el analfabetismo y la miseria. Del mismo modo, nos metemos en invasiones y derrocamientos de gobiernos árabes para sustituirlos por regímenes de follacabras y quedarse USA con todo su petróleo.
Eso…
» ver todo el comentario
13
K
135
#6
bibubibu
#5
Se tenía que decir y se dijo.
1
K
26
#4
encurtido
Es que es de cajón, es algo que hasta un periódico tan sectario y sensacionalista como éste es capaz de darse cuenta.
Si hay una desproporción exagerada de oferta y demanda laboral en algún sector, forzosamente eso va a tener el resultado de peores condiciones laborales.
2
K
23
#2
taSanás
uy, ¿público criticando una medida del gobierno más progresista de la historia? algo está cambiando...
1
K
17
#3
j-light
#2
Y más curioso aún cuando la conferencia episcopal aplaudió la medida.
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
*
sólo un todólogo burgués en su despachito es incapaz de ver que es preferible la explotación de exigir que te paguen las horas extras a la explotación de no poder exigir nada porque no tienes ni contrato. recuerda que para estas personas en situación administrativa irregular quienes protestamos por horas extras impagadas somos unos privilegiados... después de esta regularización, no. que sí, que los superexplotados sin contrato pasarán a ser otros, pero ¿es una mejora o no, burguesito tocapelotas? la realidad es la que es, nos guste o no, y hay que encontrar la mejor forma de gestionarla. por "gestionarla" no quiero decir que se renuncie a abolir cualquier tipo de explotación, pero mientras, la realidad es la que es
0
K
14
#7
Songji
#1
Pues no es una mejora en global y menos como sistema a seguir, aunque haya algunos que se beneficien puntualmente. Ese aumento de trabajadores regulares solo va a servir para engordar los números de desempleo y aumentar la competencia por los trabajos en A y bajar sueldos. Y el que estuviera funcionando con trabajadores ilegales buscará nuevos ilegales, que siguen llegando cada día.
Aquí lo único que hay son patadones para adelante de las élites para seguir haciendo pasta con el turismo, la…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
