El “regalo” de suelo público para un colegio concertado en Colmenar Viejo indigna a la comunidad educativa

El pasado 10 de abril la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo firmaron un convenio que certificaba la cesión gratuita de una parcela de titularidad pública de más de 21.000 m² para la construcción de un centro educativo privado-concertado. Una decisión controvertida que se produce tras meses de protestas y con el rechazo explícito de la comunidad educativa local, que algunas organizaciones vecinales señalan como una pauta en la forma de gestionar el patrimonio público del actual gobierno.