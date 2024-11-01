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El “regalo” de suelo público para un colegio concertado en Colmenar Viejo indigna a la comunidad educativa

El “regalo” de suelo público para un colegio concertado en Colmenar Viejo indigna a la comunidad educativa

El pasado 10 de abril la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo firmaron un convenio que certificaba la cesión gratuita de una parcela de titularidad pública de más de 21.000 m² para la construcción de un centro educativo privado-concertado. Una decisión controvertida que se produce tras meses de protestas y con el rechazo explícito de la comunidad educativa local, que algunas organizaciones vecinales señalan como una pauta en la forma de gestionar el patrimonio público del actual gobierno.

| etiquetas: colmenar viejo , cesion , parcela publica , colegio privado
19 4 0 K 81 MADRID
5 comentarios
19 4 0 K 81 MADRID
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Así cualquiera levanta una empresa privada.
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Cehona #2 Cehona
#1 Y un Convento
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makinavaja #5 makinavaja
#1 Es que estos también son el pueblo elegido de dios, como los israelies... hacen lo que quieren.... :-D :-D :-D
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sat #3 sat
Dejad de quejaros y haced vosotros el colegio. Seguro que también os regalan el suelo publico y os riegan de millones en subvenciones. Sois pobres porque queréis.
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Spirito #4 Spirito *
Sí todo esto no es corrupción que venga dios y lo vea.

En fin, miles de votos más para Ayuso.
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menéame