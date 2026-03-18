La reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial 2030 asciende a los 175 millones de euros, un 75% más del coste inicial, la UD Las Palmas aportará 60 a cambio de cogestionarlo

El Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas escenificaron hoy un acuerdo para el futuro del Estadio de Gran Canaria, cuya reforma ya eleva su presupuesto hasta los 175 millones. La inversión supera con creces las estimaciones iniciales, situadas entre 100 y 114 millones. Una auditoría externa ha avalado el incremento presupuestario, que será compensado en parte por la UD Las Palmas, con 60 millones. El club pasara a cogestionar un estadio por el que hasta ahora pagaba un canon anual de 435.000 euros a la Corporación Insular.