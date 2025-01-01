Récord de multas por acampar ilegalmente en el Ibón de Anayet: 86 propuestas de sanción en un solo operativo

El operativo halló 46 tiendas instaladas sin permiso a escasos metros del agua en un espacio natural protegido de Sallent de Gállego. La Guardia Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón han llevado a cabo un amplio operativo contra las acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet, en Sallent de Gállego. Entre ayer y hoy, la intervención se ha saldado con 86 propuestas de sanción tras localizar hasta 46 tiendas de campaña instaladas sin permiso en una zona de alto valor ecológico.