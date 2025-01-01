Récord de multas por acampar ilegalmente en el Ibón de Anayet: 86 propuestas de sanción en un solo operativo

El operativo halló 46 tiendas instaladas sin permiso a escasos metros del agua en un espacio natural protegido de Sallent de Gállego. La Guardia Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón han llevado a cabo un amplio operativo contra las acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet, en Sallent de Gállego. Entre ayer y hoy, la intervención se ha saldado con 86 propuestas de sanción tras localizar hasta 46 tiendas de campaña instaladas sin permiso en una zona de alto valor ecológico.
| etiquetas: record , sanciones , pirineo , ibón , anayet , acampada , ilegal
Esto es parte del espanto en que se ha convertido la turistifación masiva del Pirineo aragonés.
Estos entornos son especialmente delicados. Si quieres pernoctar porque tienes prevista alguna actividad, lo haces en vivac y todo lo que suba tiene que bajar. Cero basuras y cero impacto si se puede.
Pero me gustaría que hicieran lo mismo con los que usurpan playas públicas para convertirlas en privadas.
Que puede que no se vea la conexión directa entre un hecho y otro, pero que coño. Parece que las autoridades solo actúan en según que casos.
Lástima que no se puedan vallar zonas de exclusión humana.
Van a volar las multas.
Para explicarme me invento las cifras... hace x años el número de gente que subía y dormía arriba era de 1000 personas al año, un 5% de subnormales equivale a 50 descerebrados saltándose las normas...
Algo que el ecosistema podia absorber, ahora que la actividad se ha masificado tendrias 20000 al año si los dejas... lo que nos deja 1000 subnormales saltándose las normas... es decir en 3 años el entorno hecho un… » ver todo el comentario
Edit: Anda, otro #botroclon a vender su discurso. Al ignore.
A ver, los ibones son un entorno delicadísimo. Son un puñadito de lagos de alta montaña de especial protección.
No hay que bañarse en ellos, la mínima basura puede dañar su fauna o su flora. Y por las noches la quietud debe ser absoluta porque es cuando en ese entorno se mueven muchos animales y algunos se aparean.
Por allí pululan tritones, desmanes del Pirineo en los torrentes, crecen flores endémicas rarísimas... Que no es el prado de un paisano.
es una zona natural protegida, donde la prioridad es la fauna y la flora. si vas, minimo impacto y eso pasa por no dejar acampar. vivac nocturno para dormir y listo