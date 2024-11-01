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Reclama el descuento en tu factura por el apagón de 2025

Reclama el descuento en tu factura por el apagón de 2025

Te explicamos cómo puedes reclamar a tu distribuidora eléctrica que te aplique en tu recibo el descuento por las horas en las que estuviste sin luz durante el apagón generalizado del pasado 28 de abril de 2025. Por ello, hemos elaborado un modelo de reclamación, que puedes descargar EN ESTE ENLACE, para que lo cumplimentes y presentes ante tu distribuidora y puedas reclamar así un descuento en tu recibo por las horas en las que estuviste sin suministro eléctrico durante el apagón de 2025.

| etiquetas: apagón , reclamaciones
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1 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
alfema #1 alfema
En la publicación habla de distribuidora que es la que suministra la electricidad, ¿no habría que reclamárselo a la comercializadora?, que es la que nos factura el coste de la electricidad.
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menéame