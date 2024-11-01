Rechazado el acuerdo por el que Anthropic debía pagar 1.500 millones de dólares por entrenar IA con libros pirateados

El juez encargado de la demanda interpuesta a Anthropic por entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA) con libros pirateados, William Alsup, ha rechazado el acuerdo firmado por la compañía para pagar 1.500 millones de dólares en compensación, dado que está "lejos de completarse" y puede ser un acuerdo impuesto a los autores. El juez federal William Alsup falló parcialmente a favor de Anthropic, al declarar que el uso de libros adquiridos legalmente para entrenar modelos de IA conlleva un uso suficientemente "transformador" pero...