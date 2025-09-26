edición general
Receta : ‘Carottes râpées’, la fresca ensalada de zanahoria de los bistrós franceses

Receta : ‘Carottes râpées’, la fresca ensalada de zanahoria de los bistrós franceses

La ensalada de carottes râpées, de zanahoria cruda rallada, es un imprescindible de los cafés y bistrós franceses, tan clásico que incluso se vende como plato preparado en charcuterías y hasta supermercados. Se trata de una ensalada minimalista de zanahoria cruda rallada con un aliño muy ligero de limón y aceite de oliva, con hierbitas, y amenizada, de forma optativa, con un toque crujiente de frutos secos y algo de mostaza. Esto último va a gustos, pero si las zanahorias están dulces y ricas, el resultado es estupendo....

cocolisto #1 cocolisto
Para mi fue un descubrimiento la primera vez que visite Francia la profusión de lo que allí llaman "crudites"que al igual que la de zanahoria también las hay con apio,de rábano, de remolacha... a veces solo con limón y aceite y otras con salsas variadas de queso, mostaza, vinagreta...
ChatGPT #2 ChatGPT
yo soy mas de cena de picoteu...
