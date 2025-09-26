Receta : ‘Carottes râpées’, la fresca ensalada de zanahoria de los bistrós franceses

La ensalada de carottes râpées, de zanahoria cruda rallada, es un imprescindible de los cafés y bistrós franceses, tan clásico que incluso se vende como plato preparado en charcuterías y hasta supermercados. Se trata de una ensalada minimalista de zanahoria cruda rallada con un aliño muy ligero de limón y aceite de oliva, con hierbitas, y amenizada, de forma optativa, con un toque crujiente de frutos secos y algo de mostaza. Esto último va a gustos, pero si las zanahorias están dulces y ricas, el resultado es estupendo....
