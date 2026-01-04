Reacciones a la violación de Venezuela por parte de Donald Trump

Estoy entre quienes pensamos que lo que ha hecho Trump con Venezuela es inaceptable. Entrar en un país a saco con excusas inconsistentes, secuestrar a su presidente y proponerse gobernar dicho país a punta de pistola de acuerdo a los intereses de Washington, rompe con lo que formalmente es aceptado como "lo que deberían ser las cosas". Puede decirse que no es algo raro en la historia, dado que ya durante el Imperio Romano se mantenían reyezuelos locales supeditados a Roma para gestionar zonas controladas por la metrópoli (Palestina, por ejemplo). Ya desde el siglo XX, USA ha intervenido de forma más o menos descarada a lo largo y ancho del mundo en la política interior de muchos países. Con todo, lo que ha pasado en Venezuela nos parece a muchos un movimiento que rompe la baraja. No tanto por lo inesperado, si no por lo descarado.

Ante un hecho así, me pregunto qué se puede hacer desde el sillón de casa. Más allá de escribir un artículo en MNM, me pregunto qué cosas puedo hacer yo, para expresar mi desacuerdo con lo que está haciendo el presidente del (todavía) país más poderoso del mundo. De entrada, pienso que mantenerse informado es importante, escuchando, viendo y leyendo todo lo que pueda sobre el tema. Segundo, expresando mi desacuerdo de forma pública. Tercero, estar pendiente de las posibles manifestaciones y protestas que puedan haber a mi alcance y en la medida de lo posible estar presente en ellas (por cierto, para cuando la primera?). Tengo muy claro también que no votaré a ningún partido que muestre aquiescencia con Trump. No sé si me dejo algo más...