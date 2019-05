‘La Razón’ censura una columna satírica sobre el tobogán de Estepona por presiones del ayuntamiento  

El tobogán de Estepona no llegó a estar abierto ni 24 horas pero ha dado lugar a una avalancha de artículos, memes y comentarios jocosos en las redes sociales. Entre lo más comentado están las bragas naranjas de la concejala de Estepona que se atrevió a inaugurar el “inventazo”. Así, con las bragas de la concejala, empezaba precisamente la columna de Rebeca Argudo en la edición online de La Razón: “¡Qué grande eres, Estepona!” y que duró en internet lo que dura un whisky on the rocks en el gaznate de Sabina.