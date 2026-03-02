- Ombresaco: Necesito un ranking de los siguientes microrrelatos. Muestro los enlaces. Los comentarios no cuentan, tampoco los votos, o meneos. Evalúa sólo la calidad literaria, o de la historia. Solo en caso de empate, utiliza otros criterios.
Gemini: Para poder realizar el ranking, necesito que pegues los enlaces de los microrrelatos aquí.
Una vez los compartas, los evaluaré basándome en:
- Impacto narrativo: La capacidad de cerrar la historia con fuerza en pocas palabras.
- Economía del lenguaje: El uso preciso de cada término sin rellenos.
- Originalidad: El enfoque o el giro argumental de la trama.
¿Podrías enviarme los links para empezar la lectura?
Ombresaco: Aquí están los enlaces. Si además de hacer el ranking, puedes hacer una tabla con los votos que ha conseguido, mucho mejor
www.meneame.net/m/microrelatos/siglo-de-las-luces
www.meneame.net/m/microrelatos/programa-programa-programa
www.meneame.net/m/microrelatos/reparacion-futuroimperfecto-iv
www.meneame.net/m/microrelatos/batalla-de-pumarejo
www.meneame.net/m/microrelatos/futuro-cercano-23-febrero-2041
www.meneame.net/m/microrelatos/pasado-perfecto
www.meneame.net/m/microrelatos/quieto-todo-mundo-1
www.meneame.net/m/microrelatos/errare-humanum-est-sed-perseverare-diab
www.meneame.net/m/microrelatos/el-hombre-del-saco
www.meneame.net/m/microrelatos/que-hariamos-fi-4
www.meneame.net/m/microrelatos/la-irrelevancia-de-1
www.meneame.net/m/microrelatos/optimizacion-futuroimperfecto-iv
www.meneame.net/m/microrelatos/nanorelato-meneame-futuro
Gemini: El relato "Reparación" lidera el ranking de calidad literaria del concurso #FuturoImperfecto IV de Menéame por su profundo giro ético, seguido por "La batalla de Pumarejo" y "Siglo de las luces" [1]. La tabla de participación destaca a "La batalla de Pumarejo" con el mayor número de votos y meneos, indicando alta popularidad además de calidad técnica [1]. Puede leer los relatos y ver la votación completa en Menéame.