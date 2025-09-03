Quitameriendas, las flores que renacen de las cenizas

Quien camine estos días por los montes de León o Zamora afectados por los incendios podrá ver dos paisajes al mismo tiempo. Uno de devastación, caracterizado por esos bosques ahora fantasmales. Y otro, que presenta pequeños signos de vida, con mariposas que revolotean por las nuevas hojas verdes y con flores violetas que asoman entre la ceniza. Son las llamadas Quitameriendas (Colchicum montanum), una especie endémica de la Península Ibérica.