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La química en constante evolución de las nuevas drogas peligrosas

Los fabricantes de drogas ilegales utilizan ahora la estructura de la metilona como modelo para su «alquimia» moderna. Las nuevas leyes sobre drogas les empujan a inventar nuevas variantes, que aparecen en el mercado de las drogas ilegales con potencias y efectos desconocidos: un círculo vicioso que ha resultado imposible de contener. Los fabricantes de drogas ilegales de hoy en día pueden fabricar rápidamente sustancias mucho más peligrosas que el fentanilo.

| etiquetas: drogas , nitazenos , fentanilo , catinonas , research chemicals
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