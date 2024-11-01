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Si Quiles es periodista, Feijóo es Winston Churchill

Si Quiles es periodista, Feijóo es Winston Churchill

Una buena porción de sus votantes mejoraría la mala opinión que tiene del líder del PP si su respuesta sobre el agitador ultra hubiera sido la que tenía que ser. Por sus indignaciones les conoceréis. La conducta del camorrista ultra y presunto delincuente Vito Quiles no indigna al presidente del PP, aunque probablemente sí a muchos de sus votantes; en realidad, a Alberto Núñez Feijóo ni siquiera lo inquieta ese comportamiento. Como mucho, lo incomoda algo, no demasiado

| etiquetas: vito , quiles , periodista , camorrista , ultra , presunto , delincuente
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6 comentarios
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eltxoa #2 eltxoa
no entiendo lo de winstonchurchill. se supone debe ser algo bueno?
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earthboy #5 earthboy
El Plural te explica como deberían pensar los peperos y como piensan los peperos buenos.
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Metabarón #1 Metabarón
No es Churchill porque no quiere.
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sotillo #4 sotillo
#1 Es el mamporrero del pp y de Ayuso, esto si, bien pagado si está, ya le gustaría a Abascal en sus comienzos
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ezbirro #3 ezbirro
Si ejque tenéis titulitis, este hombre se está haciendo a sí mismo que no lo veis, está ganando méritos, ¿no queremos meritocracia?
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Mesto #6 Mesto
Lo que manda narices que la mujer del mismísimo presidente del gobierno tenga 4 imputaciones por cuatro delitos desde hace 2 años y que ningún Cintora ni Javierito Santaolallo hayan tenido narices de hacerle ni una sola pregunta al respecto a Begoña Gómez.

Luego se permiten la licencia de repartir carnets de periodista.
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menéame