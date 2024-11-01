Si Quiles es periodista, Feijóo es Winston Churchill

Una buena porción de sus votantes mejoraría la mala opinión que tiene del líder del PP si su respuesta sobre el agitador ultra hubiera sido la que tenía que ser. Por sus indignaciones les conoceréis. La conducta del camorrista ultra y presunto delincuente Vito Quiles no indigna al presidente del PP, aunque probablemente sí a muchos de sus votantes; en realidad, a Alberto Núñez Feijóo ni siquiera lo inquieta ese comportamiento. Como mucho, lo incomoda algo, no demasiado