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¿Quién se está forrando con la guerra de Irán? El regalo 'inesperado' para Blackrock y otros fondos de inversión

¿Quién se está forrando con la guerra de Irán? El regalo 'inesperado' para Blackrock y otros fondos de inversión

Mientras el petróleo se encarece por el conflicto, hedge funds, grandes petroleras y gestores de activos multiplican ganancias en los mercados globales ...

| etiquetas: irán , guerra , eeuu , israel , dinero
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4 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
#3 MenéameApesta
Me llamó la atención que blackrock vendiera su participación en naturgy días antes de que empezaran los ataques a Irán.
A corto plazo si sube el gas los beneficios de las gasistas suben, estos tenían que saber que el conflicto se iba a extender lo suficiente como para que hubiera desabastecimiento, si no no me lo explico.
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dunachio #2 dunachio
‘inesperado” xD xD xD
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YeahYa #1 YeahYa
Parece que EEUU está dirigido por un loco, y podría ser, pero también puede ser que Trump y sus socios forrados estén diseñando un mundo distópico donde volvernos locos a todos mientras nos roban en la cara.
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#4 tierramar
Y también con la guerra de Ucrania. Lo cuál tiene su peso en que no se logre la paz: no quieren parar el negocio. www.lacasademitia.es/articulo/firmas/black-rock-gran-vencedor-ucrania-
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menéame