Quedan desiertas las cuatro parcelas en torno a PowerCo que comercializaba Espais Económics

Las cuatro parcelas de uso terciario compatibles con actividad industrial situadas en el entorno de la gigafactoría de baterías de PowerCo en Parc Sagunt han quedado desiertas. Según consta en la Plataforma de Contratación, el proceso impulsado por Espais Econòmics Empresarials ha finalizado sin que se haya presentado ninguna oferta dentro del plazo establecido.
| etiquetas: volkswagen , powerco , sagunto , gva , espais economics , licitacion
Parece que hay dudas respecto a los planes reales de VW y la actividad que finalmente va a generar. De momento, en el polígono que iba a ser por completo para VW PowerCo y sus proveedores, ya se ha quedado Inditex una parcela por falta de interés de VW en instalar… » ver todo el comentario