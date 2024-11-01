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Quedan desiertas las cuatro parcelas en torno a PowerCo que comercializaba Espais Económics

Quedan desiertas las cuatro parcelas en torno a PowerCo que comercializaba Espais Económics

Las cuatro parcelas de uso terciario compatibles con actividad industrial situadas en el entorno de la gigafactoría de baterías de PowerCo en Parc Sagunt han quedado desiertas. Según consta en la Plataforma de Contratación, el proceso impulsado por Espais Econòmics Empresarials ha finalizado sin que se haya presentado ninguna oferta dentro del plazo establecido.

| etiquetas: volkswagen , powerco , sagunto , gva , espais economics , licitacion
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2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
#2 Pitchford
¿No cabía un centro de datos o qué?
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emmett_brown #1 emmett_brown *
"Tras quedar desierto este proceso, se abre ahora la incógnita sobre los próximos pasos para reactivar la comercialización de estos suelos en una de las zonas industriales con mayor proyección de la Comunitat Valenciana."

Parece que hay dudas respecto a los planes reales de VW y la actividad que finalmente va a generar. De momento, en el polígono que iba a ser por completo para VW PowerCo y sus proveedores, ya se ha quedado Inditex una parcela por falta de interés de VW en instalar…   » ver todo el comentario
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