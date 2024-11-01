Quedan desiertas las cuatro parcelas en torno a PowerCo que comercializaba Espais Económics

Las cuatro parcelas de uso terciario compatibles con actividad industrial situadas en el entorno de la gigafactoría de baterías de PowerCo en Parc Sagunt han quedado desiertas. Según consta en la Plataforma de Contratación, el proceso impulsado por Espais Econòmics Empresarials ha finalizado sin que se haya presentado ninguna oferta dentro del plazo establecido.