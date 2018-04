Para Puigdemont la independencia de Cataluña no es la única solución [FR]

El ex presidente catalán Carles Puigdemont aseguró este sábado que la independencia de Cataluña no era la única solución al conflicto con Madrid y dijo que estaba listo para trabajar con el gobierno español. "No, no, no lo dije siempre", respondió en Berlín a un pregunta sobre si la independencia era la única solución. "Siempre dije que era nuestra propuesta, pero por supuesto estamos listos para escuchar y trabajar si las autoridades españolas tienen un proyecto español para Cataluña", agregó.