Puedes llegar a todos los estados y provincias que limitan con Minnesota viajando solo hacia el sur [ENG]

El mapa anterior (creado por el usuario de Reddit ThePirateRS) muestra que, en teoría, es posible viajar por el sur de Minnesota y seguir entrando en todos los estados y provincias con los que limita. Así que puedes viajar hacia el sur y entrar en: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Wisconsin, Míchigan (frontera marítima), Manitoba (Canadá). Se inspiró en este mapa sobre Arkansas: "Puedes viajar hacia el sur desde Arkansas y llegar a todos los estados con los que limita": brilliantmaps.com/south-from-arkansas/

themarquesito #3 themarquesito
El mismo concepto es válido para Arkansas: puedes llegar a todos los estados que limitan con él yendo sólo hacia el sur.
#1 Hombre_de_Estado
Raffaella Carrà Seal of Approval :-D
Guanarteme #4 Guanarteme
Chorrá...
Ka0 #6 Ka0
#4 Chorra no, lo siguiente, se puede hacer lo mismo con otros tantos que vayan hacia el norte, otros más hacia el Este y otros tantos hacia el oeste
Feindesland #2 Feindesland
En eso estaba pensando esta tarde. En ir a Minnesota. Joer.

:palm:
#5 manuelnw
Y con España
#7 topecb
Y con Asturias, Galicia, Castilla la Mancha y hasta Murcia xD
