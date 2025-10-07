·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Publicidad rusa de café, 1915
5
meneos
396 clics
enviado
____
8 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «#1 Claramente no es una IA»
rmdf
2025-10-07 12:06:39
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Feindesland
*
Me gusta lo bien dibujada que está la mano. Son dificilísimas de hacer y el artista aquí era claramente bueno.
0
K
18
#2
rmdf
#1
Claramente no es una IA
3
K
46
#6
MoñecoTeDrapo
#4
como si los rusos fueran muy sutiles...
0
K
11
#8
MoñecoTeDrapo
#7
La palabra es literalmente quemado, quizá sea torrefacto.
0
K
11
#3
MoñecoTeDrapo
ЖЖЕНЫЙ : quemado
КОФЕ : café
0
K
11
#4
arturios
#3
seguramente será tostado, si es quemado, será torrefacto.
0
K
11
#7
lobotomico2
#3
Sera tostado, no?
0
K
7
#5
lobotomico2
*
Hay un dedo un poco churro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente