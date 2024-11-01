edición general
La publicación nocturna de Stephen Miller llena de ira y autodesprecio le sale inmediatamente por la culata. (Eng)

Stephen Miller publicó un mensaje en X criticando lo que él describe como “auto-odio” en EE. UU., culpando a la inmigración por el supuesto declive del país. Su mensaje atrajo contrarreacciones intensas por errores históricos y contradicciones con la contribución de inmigrantes al país.

Milmariposas
He leído al respecto. Pone de modelos a varias personajes públicos y conocidos como Dean Martin y Frank Sinatra que eran hijos de inmigrantes italianos.
Si supieran que el creador de Apple era hijo biológico de un musulmán oriundo de Siria y que su nombre original era Abdul Lateef Jandali, les explota la cabeza...

themarquesito
#1 Por no hablar de gente como el alemán Werner von Braun, o el egipcio El-Baz que menciona Mehdi Hasan.
Verdaderofalso
#1 #3 es sabido que los abuelos maternos de Miller emigraron desde Bielorrusia
Milmariposas
#4 Un bello zasca, pues! xD
hakcer_dislexico
Los estadounidenses son imbeciles.
Milmariposas
#2 Deberían cambiar el nombre del país por "DUMBLAND".
