Stephen Miller publicó un mensaje en X criticando lo que él describe como “auto-odio” en EE. UU., culpando a la inmigración por el supuesto declive del país. Su mensaje atrajo contrarreacciones intensas por errores históricos y contradicciones con la contribución de inmigrantes al país.
Si supieran que el creador de Apple era hijo biológico de un musulmán oriundo de Siria y que su nombre original era Abdul Lateef Jandali, les explota la cabeza...
