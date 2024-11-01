Prueba de fluidez verbal: lo que revela nuestro cerebro en un solo minuto

¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando intentamos concentrarnos, recordar un nombre o tomar una decisión rápida? La evaluación neuropsicológica es una de las formas que tenemos de explorar estas funciones. Gracias a ella, los profesionales pueden conocer cómo funcionan la atención, la memoria, el lenguaje o las llamadas funciones ejecutivas, que nos ayudan en aspectos tan importantes como planificar, tomar decisiones o inhibir impulsos.
No me agradan este tipo de pruebas porque no indican absolutamente nada.
No es lo mismo hacer este test a un profesor de idiomas, a una cantante, que a un cirujano o un deportista. Cada quien se especializa en temas diferentes y saber vocabulario no indica nada.