Proyecto de ley de Michigan bloquearía digitalmente a todo el estado [ENG]

En los últimos años, las leyes destinadas a restringir el acceso a sitios pornográficos en línea se han vuelto cada vez más populares en los estados conservadores, pero en Michigan, los legisladores acaban de presentar un proyecto de ley que prohibiría toda la pornografía en línea, punto.
es el fin de los pajeros.
Van a quitar el porno de internet... Tendrían que quitar internet entero. Lo malo es que el titular de la noticia apunta justo ahí.
Como dice un comentario en la noticia :
"Limpiar el porno de Internet !. Después de eso, tiene la intención de drenar el lago Michigan con una cucharita".
Recordemos que hay jurisprudencia en EE.UU conforme el porno está amparado por la I Enmienda
Bien sabes que la jurisprudencia de unos jueces del supremo se la cargan otros.
Algunos aspirantes a dictadores se empeñan en legislar la moral del populacho.
Pues los padres o tutores. Igual que no le lanzas solo a la calle no debes lanzarle solo a Internet.
