Proyecto de ley de Michigan bloquearía digitalmente a todo el estado [ENG]

En los últimos años, las leyes destinadas a restringir el acceso a sitios pornográficos en línea se han vuelto cada vez más populares en los estados conservadores, pero en Michigan, los legisladores acaban de presentar un proyecto de ley que prohibiría toda la pornografía en línea, punto.

Galero #2 Galero *
Vendo revistas usadas (seminuevas) :roll:
3 K 41
#7 maoma
#2 Para algunos, una paja es un pre aborto.


es el fin de los pajeros.
0 K 12
#12 Hynkel
#2 No podían frenar el "tráfico" de revistas porno en el insti hace treinta años.

Van a quitar el porno de internet... Tendrían que quitar internet entero. Lo malo es que el titular de la noticia apunta justo ahí.
0 K 7
#15 unocualquierax
#12
Como dice un comentario en la noticia :
"Limpiar el porno de Internet !. Después de eso, tiene la intención de drenar el lago Michigan con una cucharita".
0 K 7
themarquesito #3 themarquesito
Otro entusiasta del Project 2025, por lo que parece.
Recordemos que hay jurisprudencia en EE.UU conforme el porno está amparado por la I Enmienda
0 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Bien sabes que la jurisprudencia de unos jueces del supremo se la cargan otros. :roll:
0 K 18
#1 maoma *
el porno ni la prostitución, les ha gustado nunca a estos ultra católicos de derechas.
Algunos aspirantes a dictadores se empeñan en legislar la moral del populacho.
1 K 19
Iori #10 Iori
#1 Luego muchos de ellos tienen cargos en prostíbulos desde las tarjetas de empresa.
1 K 19
Lenari #14 Lenari
#10 Saunas, se dice saunas, que queda más urbanita y cool.
0 K 7
PeterDry #13 PeterDry *
#1 No son católicos, son protestantes.
0 K 9
javibaz #16 javibaz
#1 les ha gustado y mucho, lo que no gusta es que el populacho tenga el mismo acceso que los reyes.
0 K 13
#9 maoma
quién podía imaginar que íbamos a estar peor que China?
0 K 12
#4 PerritaPiloto
¿Quién va a defender a los niños?

Pues los padres o tutores. Igual que no le lanzas solo a la calle no debes lanzarle solo a Internet.
0 K 9
DrEvil #6 DrEvil
Alguien me puede recomendar una empresa de VPNs en la que pueda invertir?
Tengo un pálpito...
0 K 8
#8 maoma
#6 el pajaporte no ha sido muy efectivo
0 K 12
Lenari #11 Lenari
#0 La traducción de digital cockblock no es "bloquear digitalmente". Sería más bien algo así como "dejar a dos velas (digitalmente)".
0 K 7
#17 maoma
#11 cortar el rollo
0 K 12

menéame