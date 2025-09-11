edición general
15 meneos
50 clics
El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”  

Europa quiere apostar por su propia industria de defensa. Con el contexto internacional cambiante, es consciente de que no puede seguir dependiendo de comprar a compañías de otros lugares. Por ello, se están desarrollando proyectos como el ‘Eurodrone’, que une a España, Italia, Francia y Alemania en la creación de una nueva aeronave no tripulada.

| etiquetas: españa , alemania , italia , francia , eurodrone , compromiso europa
14 1 0 K 240 tecnología
7 comentarios
14 1 0 K 240 tecnología
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
En el articulo hay un video del súper dron montado en Madrid en la puerta del ministerio del aire.
1 K 34
tremebundo #6 tremebundo
#3 He entrado expresamente para ver ese video del dron y sólo veo uno del montaje de una maqueta del caza Eurofighter.
¿Me he saltado algo?
0 K 15
placeres #1 placeres *
".... Es un símbolo del compromiso de Europa con su propia seguridad y autonomía estratégica“, sentencia el director. ..."
En otras palabras, es una mierda pinchada en un palo, con una concepción anticuada y un sobreprecio enorme, pero hay que mantenerla por que patatas.

La idea del producto local está muy bien, hasta que te tropiezas con la realidad: el fabricante-vendedor es un incompetente que te cobra el doble por un producto de peor calidad. Y Europa ha estado plagada de proyectos militares despilfarradores.
1 K 18
#4 soberao *
#1 No creo que valga más que las mierdas que nos venden por estar en la OTAN y tener que comprar "material homologado" para la Alianza...
Por lo menos aquí el dinero se reparte entre empresas y trabajadores europeos y no va a parar para lobbies de genocidas de EE.UU e Israel.
1 K 17
Cehona #5 Cehona
Como siempre, Francia entra en modo Cartel, para destruir los proyectos desde dentro y aupar los suyos. Airbus (si no se fabricaran en Toulouse , se saldrían) Eurofighter (priorizan su Rafale marine, de ahi no existan proyectos Typhoon navalizado) FCAS, ATR...
0 K 16
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Europa tiene que ser autónoma! ¡Forjar su propio camino!
También Zazis de MNM: ¡Pero no en defensa! ¡Queremos a The Donald! God Bless America!
1 K 15
ur_quan_master #2 ur_quan_master
A ver si hacemos algo de calidad similar a la turca o iraní pero por sobrecientos billones de euros más.
0 K 12

menéame