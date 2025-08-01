edición general
¿Y si la próxima central eléctrica estuviera en el garaje de tu vecino?

Sin encender una sola turbina ni emitir un gramo de dióxido de carbono adicional, la red californiana recibió la tarde del 29 de julio unos 535 MW de potencia procedentes de más de cien mil baterías domésticas que se coordinaron durante dos horas como si fuesen una única central eléctrica, constituyendo lo que se denomina una virtual power plant o VPP.

porto #3 porto
Está claro que los sistemas descentralizados son más resilentes (como se dice ahora) que los centralizados. Pero no creo que se impongan, por lo menos hasta que a las grandes empresas les garantizen que van a poder controlar el sistema.
#5 parladoiro
#3 teóricamente es más resiliente, pero no va de eso, ni abarata la electricidad para la gente que está fuera de una central eléctrica virtual.
Las grandes empresas no pueden hacer nada una vez que legalmente se admite el autoconsumo y el autoconsumo remoto, cuando una parte importante de los clientes de una comercializadora lo que hacen es 0 de consumo que aun encima te complica el precio por a distribuidora: www.caiso.com/todays-outlook/prices lo que hace la comercializadora es hacer ofertas para vender electricidad, y si no lo hacen ellos lo hará otra.
ataülf #1 ataülf
Como sea en la del 4° auguro un invierno nuclear...
reithor #2 reithor
Multitud de chivos expiatorios para cualquier incendio, que siempre se echa la culpa a otro.
HartzBaltz #6 HartzBaltz
Esta es la principal razón por la que las grandes energéticas están frenando el vehículo eléctrico. Cuanto más evolucionen, más evolucionan las baterías. Luego las redes de autoconsumo. Y asi, su corrupto negocio bajaría mucho. Joer, esto ya lo dije hace como unos 10 años mínimo.
ezbirro #4 ezbirro
Y enchufada al coche también para estabilizar la red.
