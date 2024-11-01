Protestas en París en directo: la capital francesa se vio sacudida por la violencia durante las masivas protestas antigubernamentales  

Vea en directo desde París cómo se espera que decenas de miles de personas respondan a las convocatorias en línea de protestas disruptivas llamadas Bloquons Tout (Bloquea Todo). Las protestas, convocadas durante varias semanas, se producen un día después de que el presidente Emmanuel Macron nombrara al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro de Francia, el cuarto en 12 meses.