Protestas en París en directo: la capital francesa se vio sacudida por la violencia durante las masivas protestas antigubernamentales

Vea en directo desde París cómo se espera que decenas de miles de personas respondan a las convocatorias en línea de protestas disruptivas llamadas Bloquons Tout (Bloquea Todo). Las protestas, convocadas durante varias semanas, se producen un día después de que el presidente Emmanuel Macron nombrara al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro de Francia, el cuarto en 12 meses.

4 comentarios
rogerius
Oh, sí, protestar es violencia… :palm: igual la verdadera violencia es aquello contra lo que se protesta.

Torrezzno
Estos franceses si que saben como montar una buena barbacoa.

Milmariposas
En directo, lo dudo mucho. Esas protestas fueron el miércoles. Y la próxima jornada de protesta del movimiento "Blocons tout" será el próximo 18. Estate atento.

XtrMnIO
Estos sí que saben.

Si ocurriera aquí en España ya estaria la chusma diciendo "es que las protestas tienen que ser pacíficas, sin gritar mucho y tienen que dejarse pegar por los policías".


