La producción de cannabis para uso industrial se desploma en España y solo resiste en una comunidad del PP

La producción de cáñamo industrial, el cannabis sin componentes psicoactivos utilizado para fibra, grano, biomasa, papel, cosmética y otra gran variedad de productos, se ha desplomado en España tras haber experimentado un espectacular aumento entre 2016 y 2021. Las operaciones policiales amparadas en una legislación ambigua han retraído a los cultivadores. El sector solo resiste en una comunidad, Extremadura, gracias al apoyo decidido de un gobierno que en los últimos dos años ha estado dirigido por el PP, partido que siempre ha sido reacio....