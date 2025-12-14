Problemas sociales de esta comunidad

Hola, soy Ana, mi último usuario era @Retruecano y parece que lo han anulado, así que escribo con el de @Feindesland.
Entiendo que toméis medidas de seguridad contra dobles y astrotufers, pero una comunidad que impide la participación de los grupos de amigos no es una comunidad inteligente.
En estos momentos estamos cinco usuarios de meneame en un bar italiano y sólo el usuario de Feindesland sigue vivo.
Hace tiempo, en el hospital, intenté votar una noticia y resultó que alguien la había votado con la misma IP. Había algún meneante más ingresado al parecer.
No es importante. Uso poco o casi nada ya está web, pero quería señalar ese problema que tanto estorba recomendar la página a amigos. Y más si somos todos de una vieja asociación que se reúne cada bastante tiempo.
Recomendar a amigos suele ser básico para captar usuarios, pero aquí se limita mucho eso.
Impedid el voto cruzado y el duplicado, pero intentad hacer algo con esto, además de deshabilitar el usuario a los pobres desgraciados que participamos menos.
Gracias