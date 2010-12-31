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Un príncipe ruso en una banda de salteadores de Wichita [ENG]

Un príncipe ruso en una banda de salteadores de Wichita [ENG]

Durante la mayor parte de los años 40 y 50, el príncipe Mike Romanoff era una de las más conocidas y queridas figuras de Hollywood. Un hombre de gran generosidad y encanto sin igual no sólo poseía y regentaba uno de los locales más espectaculares de Beverly Hills, sino que era buen amigo de las celebridades que allí acudían a ver y ser vistos. Romanoff (1890-1971) era uno de los más queridos amigos de Humphrey Bogart y David Niven, a quienes siempre entretenía con historias de su fabuloso pasado en Eton, Oxford, Harrow, Sandhurst, Cambridge...

| etiquetas: mike romanoff , impostor , mike dash , wichita , ee.uu , hollywood
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themarquesito #1 themarquesito
Un tipo con más alias que Lionel Hutz: príncipe Miguel Romanoff, Harry Gerguson, Harry Ferguson, o Herschel Geguzin.
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menéame